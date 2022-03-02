***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.03.2022 08:42
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı verileri ışığında 2022 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri ile yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan
a)Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yılık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b)Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,
Şirketimiz tarafından 2021 yılında ilişkili şirketlere yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kâr paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006374
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0833
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0147
En Düşük
13,8221
18:0515,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1203
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6271
En Düşük
15,4208
18:05866,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,00
|Açılış
|: 866,98
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
871,21
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9390
|13,9407
|% 0,32
|
|Euro
|15,5238
|15,6480
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,4508
|18,5434
|% -0,03
|
|Frank
|15,0745
|15,1653
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6962
|3,7148
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-7,31
|
|Altın Gr.
|867
|867
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem