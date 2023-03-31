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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

31.03.2023 16:30
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı verileri ışığında 2023 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri ile yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan
a)Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yılık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b)Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,
Şirketimiz tarafından 2022 yılında ilişkili şirketlere yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kâr paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130304


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