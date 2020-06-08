***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.06.2020 13:56
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Şirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli ) karşılanmak üzere % 145 oranında 145.000.000 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.06.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849828
BIST
13:45110.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 839,67
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:456,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:457,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:45369,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,98
|Açılış
|: 369,78
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.046.952
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.122.292
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.776.597
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.232.689
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.507.233
|% 9,97
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,51
|69.322.358
|% -7,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|GARAN
|8,36
|784.301.546
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|537.216.057
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|412.226.186
|% 0,47
|
|ASELS
|32,12
|356.798.625
|% 0,75
|
|GSRAY
|3,66
|327.939.349
|% 4,87
|
|EKGYO
|1,76
|537.216.057
|% 7,32
|
|GARAN
|8,36
|784.301.546
|% 0,84
|
|GSRAY
|3,66
|327.939.349
|% 4,87
|
|PETKM
|3,83
|226.363.243
|% 1,59
|
|IEYHO
|0,66
|34.528.355
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5482
|8,5911
|% 0,04
|
|Frank
|7,0143
|7,0565
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8025
|1,8115
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,60
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|