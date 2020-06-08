***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli ) karşılanmak üzere % 145 oranında 145.000.000 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.06.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849828BIST