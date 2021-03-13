***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2021 10:05
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı karının Geçmiş yıl karları hesabına aktarılması kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 13.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
USAK, TRAUSAKW91F6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
USAK, TRAUSAKW91F6 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun buğün yapmış olduğu toplantıda 2020 Yılı Faaliyetlerinden oluşan karının Yasal yedekler ayrıldıktan sonraki kısmını Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılması hususunun 05.04.2021 tarihinde yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 245.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 206.958
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.532.741 6.190.681,44
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 7.434.356 6.190.681,44
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 309.534,07 309.534,07
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.124.821,93 5.881.147,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918096
BIST