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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 12:47



***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı karının Geçmiş yıl karları hesabına aktarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 13.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
USAK, TRAUSAKW91F6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
USAK, TRAUSAKW91F6 0 0

Ek Açıklamalar
05.04.2021 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 2020 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 245.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 206.958

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.532.741 6.190.681,44
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 7.434.356 6.190.681,44
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 309.534,07 309.534,07
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.124.821,93 5.881.147,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923231


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Cumhuriyet 292 302 -2.726,00  
Tam 2.966 3.041 -6,36  
Yarım 1.434 1.471 -3,08  
Çeyrek 719 735 -1,54  
Gümüş.Ons 24,89 24,92 -0,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,05  
B. Petrol 63,50 63,50 -1,36  
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