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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2021 13:05
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Spk Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı toplantısında, şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüz milyon) TL' den 1.0000.000.000.-(Bir milyar ) TL'ye çıkartılması ve tavan geçerlilik tarihinin 2021-2025 tarihleri arasında olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesi ile ilgili ana sözleme değişikliği Spk tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tadil Metni.pdf
EK: 2 Spk Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986141


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