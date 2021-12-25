***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2021 13:05
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Spk Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı toplantısında, şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüz milyon) TL' den 1.0000.000.000.-(Bir milyar ) TL'ye çıkartılması ve tavan geçerlilik tarihinin 2021-2025 tarihleri arasında olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesi ile ilgili ana sözleme değişikliği Spk tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tadil Metni.pdf
EK: 2 Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986141
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
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1.891
En Düşük
1.809
18:0511,2359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0538
|Açılış
|: 12,0500
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|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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En Düşük
10,4317
18:0512,5151
En Yüksek
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|: -2,47%
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En Düşük
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18:05642,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
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|Açılış
|: 644,13
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|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
605,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9781
|11,2359
|% -0,48
|
|Euro
|12,4212
|12,5151
|% -2,47
|
|Sterlin
|14,7888
|14,8629
|% -2,09
|
|Frank
|11,9775
|12,0497
|% -2,23
|
|Riyal
|2,9369
|2,9516
|% -2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|644
|644
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
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Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
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17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
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Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem