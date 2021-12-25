***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Spk OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı toplantısında, şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüz milyon) TL' den 1.0000.000.000.-(Bir milyar ) TL'ye çıkartılması ve tavan geçerlilik tarihinin 2021-2025 tarihleri arasında olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesi ile ilgili ana sözleme değişikliği Spk tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tadil Metni.pdfEK: 2 Spk Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986141BIST