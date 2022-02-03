***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2022 15:36
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı arttırımı tescil işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.02.2022
Ek Açıklamalar
02.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda onaylanan Esas sözleşmenin 6.Maddesinde Şirketin sermayesi kısmındaki Kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 300.000.000,00 TL' den 1.000.000.000,00 TL' ye artırılması ile ilgili madde 03.02.2022 tarihinde Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tadil Metni.pdf
EK: 2 Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999204
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|YBTAS
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|PKENT
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|10.353.551
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|SANEL
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|THYAO
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|YKBNK
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|ODAS
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|TSKB
|1,53
|118.924.214
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|Dolar
|13,5788
|13,5826
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|Euro
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|15,6005
|% 0,46
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|Sterlin
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|18,4797
|% 0,02
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|14,6644
|14,7527
|% 0,00
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|Riyal
|3,6097
|3,6278
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|1.810
|1.811
|5,43
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|Altın Gr.
|791
|791
|2,87
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|Cumhuriyet
|5.248
|5.328
|27,00
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|Tam
|5.222
|5.354
|26,30
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|Yarım
|2.524
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|12,72
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|Çeyrek
|1.266
|1.295
|6,36
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|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,12
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|Gümüş Gr.
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|0,07
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|92,65
|92,65
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