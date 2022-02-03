***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı arttırımı tescil işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.02.2022Ek Açıklamalar02.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda onaylanan Esas sözleşmenin 6.Maddesinde Şirketin sermayesi kısmındaki Kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 300.000.000,00 TL' den 1.000.000.000,00 TL' ye artırılması ile ilgili madde 03.02.2022 tarihinde Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tadil Metni.pdfEK: 2 Spk Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999204BIST