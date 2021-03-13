***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 298 pay sahibi ile görüşülmüştür.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833225Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içersinde Böyle bir İşlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916541Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsalKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ile ilgili bir açıklama yoktur.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2020 Faaliyet Raporları / 31.12.2020 Faaliye Raporu / Faaliyet Yılı İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin BilgilerBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842207Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıAnasaözleşme Madde 16.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi"2019 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde elektronik ortamda özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) - Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 12,371.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı04/05/2020 0 % 17,42 % 17,42 Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurullar Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurullarİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporları / Finansal Durum Tablosu ve Finansal Durum AnaliziKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Ücretlendirme PolitikasıziFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Peryodik Mali Tablo ve Raporlar / Dipnot 33 İlişkili taraf açıklamaları bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 3Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 100 4 4Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 100 2 2Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 3 3Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 100 1 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBaşkan : Durmuş TANIŞ (İcracı Olmayan Üye ), Başkan Yardımcısı :Hüseyin TANIŞ (İcracı Olman Üye ), Üye: Harun TANIŞ (İcracı Olmayan Üye ), Üye: Nuh DAĞDELEN (Bağımsız Üye) ve Üye: Ömer Fatih KARAYEL (Bağımsız Üye)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Risk yönetimi ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıDurmuş TANIŞİcra başkanı / genel müdürün adıHüseyin TANIŞYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYokturKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYazılı bir politikamız yokturKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıDurmuş TANIŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/03/2004 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Hüseyin TANIŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/01/2004 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Harun TANIŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2020 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Nuh DAĞDELEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/09/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785031 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ömer Fatih KARAYEL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/07/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775480 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıPolitikamız Bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı16İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları YetkilileriŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika (Türkiye Çimse-İş Sendikası)3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri / Faaliyet Raporları / 2020 Faaliyet Raporları/ Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Ahlaki ve Temel Değerleriİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Ahlaki ve Temel Değerleri başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme, Ortaklık Yapısı, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım PolitikasıKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/Genel Kurullarb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Altındaç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu /31.12.2020 Faaliyet Raporu Grubumuz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları Hakkında bilgie) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020 Yılı Faaliyet Raporu / 31.12.2020 Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Politikasında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı25Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7-10 GünKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2020 Faaliyet Raporu /Kurulu, Yönetim Kurulu Yetki ve SınırlarıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Yönetim Kurulu/ Komiteler başlığı altında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Yönetim Kurulu / Komiteler Bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nuh DAĞDELEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Harun TANIŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ömer Fatih KARAYEL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Nuh DAĞDELEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Nuh DAĞDELEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Harun TANIŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nuh DAĞDELEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Harun TANIŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Nuh DAĞDELEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Harun TANIŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918098BIST