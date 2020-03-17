***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.03.2020 11:58
alar
Şirketimizin payları üzerinde 17.03.2020 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829977
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,1639
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05314,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,53
|Açılış
|: 314,96
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6783
|7,7169
|% -2,44
|
|Frank
|6,6154
|6,6553
|% -2,22
|
|Riyal
|1,6976
|1,7061
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|10,74
|
|Altın Gr.
|316
|316
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,54
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-0,43
|
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