***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.10.2020 12:07
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 09.10.2020 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880436
BIST
12:421.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:427,9377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:429,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:42487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,18
|Açılış
|: 487,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:40
|IDEAS
|11,66
|4.976.522
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.057.587
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.568.532
|% 9,98
|
|KENT
|292,00
|5.039.432
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.103.801
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|784.191.512
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|474.568.583
|% 1,00
|
|KERVT
|7,13
|268.942.763
|% 8,69
|
|TUPRS
|82,35
|251.553.493
|% 0,61
|
|TKNSA
|9,08
|240.942.784
|% 3,53
|
|SISE
|6,90
|784.191.512
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|114.595.219
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,77
|141.748.244
|% 1,14
|
|USAK
|2,24
|170.569.357
|% 6,67
|
|GARAN
|7,04
|474.568.583
|% 1,00
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9298
|7,9340
|% -0,12
|
|Euro
|9,3525
|9,3644
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2236
|10,2749
|% -0,15
|
|Frank
|8,6476
|8,6997
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1082
|2,1188
|% -0,09
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|18,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,22
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|33,98
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,44
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,39
|