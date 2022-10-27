***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.10.2022 09:28
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.nin 26.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12120 sayılı yazısına istinaden, Şirketimizin payla
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
0
En Düşük
0
18:0518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,7499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0205
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
18:05994,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 994,71
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 0,00
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6002
|18,6162
|% 0,04
|
|Euro
|18,7173
|18,7404
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5130
|21,6209
|% -0,24
|
|Frank
|18,7651
|18,8781
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,01
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.755
|-13,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01OLMK
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 888 adet işlem
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS