***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.nin 26.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12120 sayılı yazısına istinaden, Şirketimizin payla