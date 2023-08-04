***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.08.2023 16:12
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 04.08.2023 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180851
BIST
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17:487.402
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 180,38
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4826,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4829,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2504
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:481.685,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.685,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:48
|BIENY
|68,75
|1.362.810.157
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|71.715.983
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.214
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.457.025
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.584.751
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.615.443
|% -9,94
|
|CVKMD
|320,30
|982.960.414
|% -8,07
|
|THYAO
|249,00
|12.691.119.175
|% 5,96
|
|ASTOR
|112,00
|5.848.981.732
|% -1,06
|
|EREGL
|40,96
|4.965.971.207
|% 1,39
|
|KONTR
|248,10
|4.625.564.954
|% -1,43
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|EKGYO
|8,88
|4.073.474.800
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|ISCTR
|15,96
|4.033.631.190
|% 3,91
|
|CEMAS
|3,27
|557.680.113
|% 4,81
|
|SKBNK
|3,09
|507.031.798
|% 1,31
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9801
|26,9868
|% 0,15
|
|Euro
|29,7459
|29,7735
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3666
|34,5390
|% 0,63
|
|Frank
|30,8803
|31,0664
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,14
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,38
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|0,08
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,66
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG