***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.08.2023 12:08
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 07.08.2023 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181955
BIST
'
15:107.430
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -40,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:1027,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:1029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5599
15:101.673,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.673,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.529.394.066
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.456.017
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|99.119.976
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.608.008
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|AKSUE
|34,36
|300.628.928
|% -9,10
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|8.101.036.009
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,22
|4.775.056.509
|% 3,22
|
|ASTOR
|115,00
|4.560.772.597
|% 7,18
|
|ISCTR
|16,37
|3.069.430.943
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,89
|2.942.096.264
|% 0,34
|
|EKGYO
|9,01
|1.952.958.349
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.014.928.478
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,89
|2.942.096.264
|% 0,34
|
|SKBNK
|3,19
|601.603.795
|% 2,57
|
|ADESE
|2,03
|372.233.330
|% 7,41
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0119
|27,0174
|% 0,20
|
|Euro
|29,5745
|29,6006
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2135
|34,3851
|% -0,52
|
|Frank
|30,6749
|30,8597
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1801
|7,2161
|% 0,13
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,66
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-7,13
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.595
|148,00
|
|Tam
|11.161
|11.246
|100,00
|
|Yarım
|5.585
|5.649
|50,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,17
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|-1,79
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.55 ) 8, 043
-
15:24XU100
Endeks 7, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 86, 159.00 milyon TL de
-
15:24ETILR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 666 adet işlem
-
15:23KORDS
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 395 adet işlem
-
15:22ERSU
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 039, 254 adet işlem