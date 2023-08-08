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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

08.08.2023 12:08
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin payları üzerinde 07.08.2023 Tarihinde  gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup  şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181955


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Cumhuriyet 11.423 11.595 148,00  
Tam 11.161 11.246 100,00  
Yarım 5.585 5.649 50,00  
Çeyrek 2.792 2.824 25,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 -0,22  
Gümüş Gr. 19,89 19,92 -0,17  
B. Petrol 83,55 83,55 -1,79  
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