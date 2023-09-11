***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.09.2023 11:50
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 08.09.2023 ve 11.09.2023 Tarihlerinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193664
BIST
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16:598.156
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -168,82
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.149
En Yüksek
8.404
16:5926,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0583
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5928,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1780
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:591.664,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.664,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYGYO
|23,76
|102.517.184
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|80.743.899
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.324.492
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.942.083
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.644.686
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KZGYO
|47,32
|5.574.782.132
|% 6,62
|
|THYAO
|236,70
|5.371.689.457
|% -2,71
|
|ENKAI
|35,38
|5.063.051.502
|% 3,33
|
|ISCTR
|23,14
|4.745.294.324
|% -6,32
|
|ZOREN
|5,10
|2.541.105.391
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,10
|3.439.701.817
|% -4,01
|
|SKBNK
|5,73
|1.592.336.607
|% 3,80
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,34
|760.688.710
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8640
|26,8948
|% 0,22
|
|Euro
|28,8962
|28,9076
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5781
|33,7465
|% 0,66
|
|Frank
|30,0220
|30,2029
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1441
|7,1799
|% 0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,09
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.061
|11.141
|32,00
|
|Yarım
|5.547
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,13
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|0,34
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14MERCN
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 585 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 8, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:13ENERY
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 369, 814 adet işlem
-
17:12IZENR
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 840, 540 adet işlem
-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem