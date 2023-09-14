***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.09.2023 15:24
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 13.09.2023 ve 14.09.2023 Tarihlerinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195086
BIST
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17:167.951
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -62,62
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1626,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1628,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1202
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:161.647,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.647,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BRYAT
|2.329,80
|664.568.974
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.565
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.216.441.757
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.501.516
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.905.202
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.137.415.004
|% -9,96
|
|SNPAM
|33,44
|6.607.075
|% -9,96
|
|SASA
|48,24
|7.672.321.416
|% -2,94
|
|SISE
|54,90
|6.531.252.305
|% -0,63
|
|THYAO
|230,60
|5.947.212.687
|% -0,47
|
|ISCTR
|21,22
|5.493.730.961
|% -1,49
|
|ENKAI
|37,80
|4.874.687.116
|% 2,33
|
|ISCTR
|21,22
|5.493.730.961
|% -1,49
|
|KATMR
|1,99
|494.183.402
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,88
|3.830.650.547
|% -2,82
|
|ZOREN
|4,73
|1.066.468.774
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,36
|1.593.163.398
|% -1,30
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9379
|26,9557
|% 0,07
|
|Euro
|28,7892
|28,7992
|% -0,42
|
|Sterlin
|33,3278
|33,4949
|% -0,66
|
|Frank
|29,9598
|30,1403
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1626
|7,1985
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-31,00
|
|Yarım
|5.511
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31XU100
Endeks 7, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 120, 837.00 milyon TL de
-
17:31YAPRK
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 120.80 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 511 adet işlem
-
17:30PRDGS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 706 adet işlem
-
17:29SARKY
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 678, 524 adet işlem
-
17:28KLRHO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 595 adet işlem