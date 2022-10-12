***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.10.2022 tarihinde şirketimiz payları üzerinde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamakla beraber,Yönetim kurulumuzca 12.10.2022 tarihinde saat: 17.50'de alınan karar şöyledir,Şirketimizin 1042263 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında devam eden modernizasyon yatırımları için gerekli olan ithal makine teçhizatların temin süreci tamamlanmış olup modernizasyon çalışmalarının yapılabilmesi için 15.10.2022 tarihi itibari ile 3 adet pişirme fırının bakıma alınarak geçici olarak kapatılmasına,Bu kapsamda1. Kapatılarak bakıma alınacak olan fırınların aylık üretim miktarına olan oranının % 45 ‘ı seviyesinde olmasına,2. Bakıma alınan bölümlerin maliyet avantajı sağlayacak şekilde modernize edilmesine3. Kapatılacak bölümlerde çalışan personellere öncelikli olarak yıllık izin kullandırılmasına, tecrübe sahibi personellerin kapatılmayan bölümlerde ve bakım/yatırım faaliyetlerinde değerlendirilmesine,4. Geçici olarak kapamanın ve modernizasyon çalışmalarının ilk etapta 31.12.2022 tarihine kadar planlanmasına,5. Belirlenen kapsam çerçevesinde şirket faaliyetlerine devam edilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071294BIST