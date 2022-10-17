***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 11:51
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 12.10.2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 3 adet pişirme fırınının soğutma işlemi tamamlanarak kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072446
BIST
11:473.732
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 105,00
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.732
En Düşük
3.641
11:4718,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:4718,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:47988,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,94
|Açılış
|: 988,91
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PENTA
|484,00
|6.109.048
|% 10,00
|
|VKING
|7,39
|2.457.306
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|64.088.507
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|161.531.226
|% 9,95
|
|CONSE
|6,79
|190.993.967
|% 9,87
|
|MEGAP
|4,80
|34.216.027
|% -4,19
|
|MEGAP
|4,80
|34.216.027
|% -4,19
|
|GSRAY
|5,27
|71.238.510
|% -4,01
|
|ALMAD
|4,62
|25.926.158
|% -3,75
|
|ACSEL
|60,45
|18.484.653
|% -3,74
|
|THYAO
|92,15
|2.388.229.544
|% 2,39
|
|KOZAL
|207,70
|1.689.250.105
|% 4,69
|
|YKBNK
|9,43
|1.571.703.198
|% 6,80
|
|ISCTR
|9,09
|1.530.069.492
|% 6,44
|
|AKBNK
|14,64
|1.247.427.316
|% 8,44
|
|EKGYO
|4,28
|932.480.462
|% 1,42
|
|ISCTR
|9,09
|1.530.069.492
|% 6,44
|
|YKBNK
|9,43
|1.571.703.198
|% 6,80
|
|SKBNK
|1,80
|172.278.559
|% 4,65
|
|IEYHO
|1,22
|113.703.994
|% 7,96
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,5896
|% 0,12
|
|Euro
|18,1028
|18,1171
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8491
|20,9537
|% 0,75
|
|Frank
|18,4672
|18,5784
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9314
|4,9562
|% 0,09
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|10,72
|
|Altın Gr.
|989
|989
|6,94
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.687
|6.748
|-42,00
|
|Yarım
|3.258
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,14
|
|B. Petrol
|91,43
|91,43
|-0,20
|
Seans Raporu
11:47
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12:02GESAN
Yüzde 9.87 oranında artışla 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 409, 220 adet işlem
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12:01AKBNK
Yüzde 8.44 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 407, 669 adet işlem
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12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 114, 08 artarak (% 2.89 ) 4, 067
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12:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
12:00XU100
Endeks 3, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 78 üstünde . İşlem hacmi 28, 549.00 milyon TL de