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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2022 09:10
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin payları üzerinde 26.10.2022 Tarihinde  gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup  şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074530


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 824.340 % 10,00  
SUMAS 112,90 413.666 % 9,93  
ADEL 50,50 2.706.144 % 9,93  
TUREX 16,62 1.582.573 % 3,42  
SODSN 29,80 23.572 % 2,69  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 18,6073 18,6151 % 0,04  
Euro 18,7432 18,7612 % -0,05  
Sterlin 21,5076 21,6154 % -0,26  
Frank 18,7621 18,8751 % -0,07  
Riyal 4,9360 4,9607 % 0,07  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -1,98  
Altın Gr. 994 994 -1,20  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.680 6.748 -20,00  
Yarım 3.255 3.299 -7,00  
Çeyrek 1.632 1.649 -7,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,46 -0,14  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,08  
B. Petrol 93,44 93,44 -0,35  
Seans Raporu 09:55
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