***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 09:10
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 26.10.2022 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074530
BIST
10:003.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 10,47
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.978
10:0018,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:0018,7627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:00994,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,20
|Açılış
|: 994,22
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|ADEL
|50,50
|2.706.144
|% 9,93
|
|TUREX
|16,62
|1.582.573
|% 3,42
|
|SODSN
|29,80
|23.572
|% 2,69
|
|AGYO
|6,78
|777.727
|% -9,96
|
|PAMEL
|141,10
|320.015
|% -1,54
|
|SANEL
|11,50
|19.608
|% -1,29
|
|KUVVA
|42,00
|71.064
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,70
|70.677.742
|% -0,51
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|EREGL
|30,80
|2.428.517.779
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|DOHOL
|6,10
|1.171.441.538
|% 0,00
|
|ISGYO
|8,49
|1.498.041.609
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6151
|% 0,04
|
|Euro
|18,7432
|18,7612
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5076
|21,6154
|% -0,26
|
|Frank
|18,7621
|18,8751
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,07
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,98
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.680
|6.748
|-20,00
|
|Yarım
|3.255
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-0,35
|