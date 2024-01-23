***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 18:11
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devam eden yatırımlarımız içerisinde olan 18.6 Kwh kurulu güce sahip GES projesinin yatırımcılarımızın karar vermelerine yardımcı olabilecek Ana sözleşme unsurları aşağıdaki gibidir,
Projenin amacı:AB yeşil mutabakata uyum sağlamak
Sözleşme gücü:18.6 Kwh
Projenin faaliyete geçiş tarihi:2024 Mart
Projenin süresi:60 Ay
Projenin finansman şekli:Yap işlet devret
Toplam proje bedeli:1.583.106.926 TL + KDV
Ödeme şekli:Aylık üretim miktarı x sözleşme elektrik fiyatı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242324
BIST