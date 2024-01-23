***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevam eden yatırımlarımız içerisinde olan 18.6 Kwh kurulu güce sahip GES projesinin yatırımcılarımızın karar vermelerine yardımcı olabilecek Ana sözleşme unsurları aşağıdaki gibidir,Projenin amacı:AB yeşil mutabakata uyum sağlamakSözleşme gücü:18.6 KwhProjenin faaliyete geçiş tarihi:2024 MartProjenin süresi:60 AyProjenin finansman şekli:Yap işlet devretToplam proje bedeli:1.583.106.926 TL + KDVÖdeme şekli:Aylık üretim miktarı x sözleşme elektrik fiyatıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242324BIST