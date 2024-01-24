***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.04.2023 tarihinde yapmış olduğumuz GES projesi sözleşme gücü sehven 18.6 KWH yazılmış olup doğrusu 18.66 MWm dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242597BIST