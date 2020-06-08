***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAorsada satılmasınaRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.01.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının içinde olmak üzere 145.000.000,00 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkartılması işleminde yeni pay alma haklarını 10.06.2020-24.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849945BIST