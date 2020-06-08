***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.06.2020 18:11
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAorsada satılmasına
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının içinde olmak üzere 145.000.000,00 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkartılması işleminde yeni pay alma haklarını 10.06.2020-24.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849945
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.022
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7893
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8080
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En Düşük
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18:007,6734
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
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371,27
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6071
|8,6502
|% 0,73
|
|Frank
|7,0644
|7,1070
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|371
|371
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.437
|-10,00
|
|Tam
|2.474
|2.505
|-14,10
|
|Yarım
|1.207
|1.222
|-6,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,50
|