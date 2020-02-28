***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.01.2020 Tarihinde açıklanan Fon Kullanım Raporu güncellenmiş olup ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822718BIST