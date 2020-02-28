***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.02.2020 14:25
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.01.2020 Tarihinde açıklanan Fon Kullanım Raporu güncellenmiş olup ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822718
BIST
14:39107.069
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -3.349,40
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:396,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:396,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:39325,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,21
|Açılış
|: 325,01
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,20
|13.234.710
|% 13,26
|
|OYAYO
|3,77
|22.725.834
|% 11,54
|
|AKSEN
|3,88
|23.330.600
|% 10,54
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,07
|7.235.752
|% 8,10
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|BALAT
|2,40
|482.878
|% -9,77
|
|YKBNK
|2,36
|200.854.974
|% -3,67
|
|ODAS
|2,00
|196.135.402
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,42
|153.080.680
|% -3,40
|
|KRDMD
|2,68
|149.892.929
|% -1,83
|
|HALKB
|6,07
|145.982.640
|% -2,88
|
|EKGYO
|1,42
|153.080.680
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,24
|126.996.662
|% -3,88
|
|ODAS
|2,00
|196.135.402
|% -1,96
|
|CEMAS
|1,17
|80.321.803
|% -4,10
|
|ADESE
|1,38
|50.292.787
|% -5,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9899
|8,0300
|% 0,24
|
|Frank
|6,4217
|6,4603
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6537
|1,6620
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,57
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,71
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,63
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|