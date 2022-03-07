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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

07.03.2022 09:57
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rap


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye artırım başvurumuz kapsamında SPK'ya sunulan Fon Kullanım Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007672


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Altın Ons 1.980 1.980 12,59  
Altın Gr. 910 911 11,43  
Cumhuriyet 5.968 6.058 51,00  
Tam 5.938 6.086 147,52  
Yarım 2.870 2.944 71,36  
Çeyrek 1.439 1.472 35,68  
Gümüş.Ons 25,67 25,71 0,10  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,12  
B. Petrol 128 128 10,30  
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