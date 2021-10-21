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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2021 15:01



***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü Hayır 9.59 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NURİ USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 20.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildiyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nuh DAĞDELEN' in 20.10.2021 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine NURİ USLU' nun seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971691


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Altın Gr. 540 540 12,70  
Cumhuriyet 3.563 3.617 63,00  
Tam 3.550 3.642 70,71  
Yarım 1.716 1.762 34,21  
Çeyrek 861 881 17,10  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,04  
Gümüş Gr. 7,34 7,36 0,15  
B. Petrol 85,17 85,17 -0,65  
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