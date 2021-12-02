***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü Hayır 9.59 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNURİ USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 20.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNURULLAH NURDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.12.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıHARUN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi ÜyesiDiğer HususlarAçıklama Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ömer Fatih KARAYEL' in 30.11.2021 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980665BIST