Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2024 16:03
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü Hayır 10.26 Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 2.79 Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TAHSİN YAZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.01.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
HARUN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.79 Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
HASAN FATİH GÖÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.01.2024 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Şakir Ercan GÜL' ün 17.01.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Fatih GÖÇ' ün seçilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241070


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.024
Değişim :  -0,10% |  -7,80
Açılış :  7.999  
Önceki Kapanış :  8.032  
En Düşük
7.983 En Yüksek
8.053
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 39,82 2.226.499.853 % 10,00  
KFEIN 74,25 55.848.400 % 10,00  
YAYLA 8,69 77.153.711 % 10,00  
SURGY 46,42 823.597.825 % 10,00  
GARFA 108,90 110.412.213 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1225 30,1289 % 0,09  
Euro 32,7416 32,7541 % -0,02  
Sterlin 38,0467 38,2375 % 0,36  
Frank 34,6002 34,8086 % -0,59  
Riyal 8,0078 8,0480 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,55 22,58 % 0,66  
Platin 883,52 885,58 % 0,66  
Paladyum 921,90 926,72 % 0,66  
Brent Pet. 77,19 77,19 % 0,66  
Altın Ons 2.006,41 2.006,76 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru