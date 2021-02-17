***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2021Karar Sayısı2021/01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarakverilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910501BIST