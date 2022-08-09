***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









ce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2022Karar Sayısı2022/12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2022 - 30.06.2022 dönemi finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarakverilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053548BIST