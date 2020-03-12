UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,89
|174.295.740
|% 6,91
|ECILC
|4,22
|333.607.112
|% 5,76
|RTALB
|2,43
|41.637.096
|% 5,65
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8927
|7,9323
|% -0,59
|Frank
|6,6540
|6,6941
|% 0,90
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% 1,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|-52,61
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,69
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|Tam
|2.119
|2.174
|-60,52
|Yarım
|1.024
|1.051
|-29,27
|Çeyrek
|514
|526
|-14,64
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,90
|-0,88
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
Seans Raporu
- 17:12QNBFL Yüzde -14.95 oranında düşüşle 134.80 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 007 adet işlem
- 17:11ANELE Yüzde -12.55 oranında düşüşle 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 857 adet işlem
- 17:10 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SISE, KOZAL
- 17:10XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6945, 65 kaybederek (% -7.25 ) 88, 791
- 17:10 Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, EPLAS, ISBIR, YBTAS, ORMA, EGCYO, EKIZ, SALIX, DIRIT, MZHLD