***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780Transferler-3.499.411 -37.042.459 40.541.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)556.096 9.653.123 10.209.220 23.063 10.232.283Dönem Karı (Zararı)9.653.123 9.653.123 23.063 9.676.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)556.096 556.096 556.096Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 195.117.916 33.611 243.597 -130.247.092 9.653.123 111.975.583 331.480 112.307.063Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.681 -130.124.681 -28.355.446 335.875 -28.019.571Transferler-534.401 -5.537.292 130.124.681 124.052.988 124.052.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.645 22.645Dönem Karı (Zararı)-52.064.073 -52.064.073 -52.064.073Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)445.401 445.401 445.401Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.461.105 -74.213 243.597 -135.661.973 -52.064.073 44.078.870 358.520 44.437.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.682.642 45.533.463Dönem Karı (Zararı)-52.064.073 9.676.186Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-52.064.073 9.676.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.160.430 20.849.443Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 2.552.066 8.515.980Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.391.957 295.566Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.218.433 295.566Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -173.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.075.183 1.109.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.075.183 1.109.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -135.540 3.129.389Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.214.756Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-135.540 5.359.651Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri351.652Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-367.158Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.487.751Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler38.401.250Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler116.777Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler809.794 194.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.586.285 15.230.903Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.242.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.965.765 -20.241.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -27.965.765 -20.241.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.448.464 6.488.564İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.497.768İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.448.464 -9.204Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler18 -3.261.932Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-3.261.932Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.977.787 -2.758.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -33.860.881 -44.617.249Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.807.543 6.406.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.807.543 6.406.180Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)396.497Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.896İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.896Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 83.528.807 77.637.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.764.764 -6.823.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.862.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9 2.764.764 -4.961.228Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.682.642 45.756.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-223.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.897.911 -16.673.697Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.897.911 -19.488.337Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.897.911 -19.488.337Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.814.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.492.424 -27.201.647Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.678.957 57.761.136Kredilerden Nakit Girişleri7 31.678.957 57.761.136Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.186.533 -81.320.272Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.186.533 -81.320.272Ödenen Faiz-3.662.834Alınan Faiz20.323YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.277.155 1.658.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.277.155 1.658.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.143.391 1.965.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.420.546 3.623.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.420.546 3.143.391Finansal Yatırımlar6 5.275.913 3.704.238Ticari Alacaklar8-27 1.031.469 893.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-27 485.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 546.203 893.580Diğer Alacaklar9-27 22.859.541 18.357.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-27 22.651.577 17.824.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 207.964 533.396Peşin Ödenmiş Giderler10 421.633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar382.666Diğer Dönen Varlıklar18 3.835.350 119.202ARA TOPLAM38.422.819 27.022.234Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 409.211.151 334.477.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR447.633.970 361.499.602DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 14.876.811 14.876.812Diğer Alacaklar9-27 5.224.005 5.277.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-27 5.178.961 5.178.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.044 98.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 450.253 464.946Maddi Duran Varlıklar13 51.509.911 51.919.503Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 113.281 44.767Peşin Ödenmiş Giderler10 461.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.174.261 73.045.292TOPLAM VARLIKLAR519.808.231 434.544.894KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler7 12.071 33.256Ticari Borçlar8-27 1.199.486 1.308.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-27 452.588 444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 746.898 863.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9-27 507 53.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-27 30.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 507 22.981Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 126.825 163.177Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 89.641Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 192.027 6.352ARA TOPLAM1.646.930 1.663.065Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 471.115.041 333.164.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER472.761.971 334.827.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.092 14.133Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.596.778 2.735.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.608.870 2.749.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER475.370.841 337.577.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.078.870 96.632.010Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 194.386.892 194.475.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194.386.892 194.475.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)194.461.105 194.995.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-74.213 -519.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 243.597 243.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-135.661.973 -130.124.681Net Dönem Karı veya Zararı-52.064.073 -5.137.225Kontrol Gücü Olmayan Paylar358.520 335.875TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.437.390 96.967.885TOPLAM KAYNAKLAR519.808.231 434.544.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 35.502.051 89.065.731 31.481.390 52.405.147Satışların Maliyeti5 -26.556.021 -58.876.437 -18.962.217 -27.077.017TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.946.030 30.189.294 12.519.173 25.328.130BRÜT KAR (ZARAR)8.946.030 30.189.294 12.519.173 25.328.130Genel Yönetim Giderleri20 -3.878.868 -7.114.698 -1.818.427 -4.296.301Pazarlama Giderleri20 -752.484 -1.310.124 -564.749 -528.896Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.078.108 3.788.302 2.984.861 1.943.754Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.495.973 -1.469.148 -1.114.953 -330.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.896.813 24.083.626 12.005.905 22.116.561FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.896.813 24.083.626 12.005.905 22.116.561Finansman Gelirleri22 41.068.413 18.449.254 23.743.638 13.732.285Finansman Giderleri23 -98.063.369 -32.739.917 -53.651.746 -6.462.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-51.098.143 9.792.963 -17.902.203 29.386.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-965.930 -116.777 -104.174 279.089Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -642.206 -381.909 -89.373 -85.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -323.724 265.132 -14.801 364.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-52.064.073 9.676.186 -18.006.377 29.665.821DÖNEM KARI (ZARARI)-52.064.073 9.676.186 -18.006.377 29.665.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.645 23.063 6.741 1.631Ana Ortaklık Payları-52.086.718 9.653.123 -18.013.118 29.664.190Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar558.589 556.096 -530.028 -63.758Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 -534.401 -1.587.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.226.590 712.944 1.085.562 -81.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-133.600 -156.848 -28.312 17.982Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-133.600 -156.848 -28.312 17.982Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)558.589 556.096 -530.028 -63.758TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.505.484 10.232.282 -18.536.405 29.602.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.645 23.063 6.741 1.631Ana Ortaklık Payları-51.528.129 10.209.219 -18.543.146 29.600.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888486BIST