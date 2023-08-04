***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [UZERB]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) Ana Pazar'a geçiş başvurusuna ilişkin olarak, Şirketin Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180955BIST