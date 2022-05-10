***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2022 14:49
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Özhan Erem tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028289
BIST
15:462.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,59
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:4615,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1833
|Açılış
|: 15,3120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2683
En Düşük
15,0772
15:4616,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2001
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:46913,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,66
|Açılış
|: 913,93
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,06
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:44
|PKENT
|229,40
|69.522.853
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.818.683
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.831.962
|% 9,90
|
|IHAAS
|22,48
|3.088.502
|% 9,44
|
|SELVA
|15,82
|10.705.631
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|25.214.019
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,84
|58.587.735
|% -9,41
|
|AKSGY
|2,16
|28.019.235
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|661.696.352
|% -6,23
|
|SISE
|19,92
|2.414.582.733
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,64
|1.971.458.935
|% 1,90
|
|THYAO
|42,40
|1.888.779.473
|% 0,24
|
|EREGL
|34,34
|1.560.616.132
|% 2,45
|
|ASELS
|24,20
|1.508.945.967
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,81
|1.299.575.634
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,27
|433.278.806
|% 8,10
|
|YKBNK
|4,86
|748.563.526
|% 0,00
|
|KARSN
|5,12
|661.696.352
|% -6,23
|
|SISE
|19,92
|2.414.582.733
|% 3,43
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2615
|15,2670
|% 1,21
|
|Euro
|16,1177
|16,1389
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,7489
|18,8430
|% 1,11
|
|Frank
|15,3221
|15,4144
|% 1,35
|
|Riyal
|4,0560
|4,0764
|% 1,16
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,27
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,66
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|33,01
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,97
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|