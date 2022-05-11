***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 16:22
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Özhan Erem tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029251
BIST
16:402.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -45,49
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:4015,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0689
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:4016,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1371
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:40911,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,29
|Açılış
|: 911,70
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BOSSA
|59,40
|70.501.434
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.326.041
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.970.845
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.550.483
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.958.708
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.464.205
|% -9,98
|
|THYAO
|41,76
|2.701.607.834
|% -1,04
|
|SISE
|19,93
|2.534.495.326
|% -0,55
|
|KRDMD
|16,36
|1.992.746.546
|% -1,27
|
|ASELS
|23,92
|1.663.092.757
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,00
|1.349.482.068
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|635.690.720
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,66
|924.024.083
|% -3,92
|
|SISE
|19,93
|2.534.495.326
|% -0,55
|
|KARSN
|5,17
|653.513.245
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,65
|463.294.421
|% -4,95
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3051
|15,3134
|% 0,44
|
|Euro
|16,2079
|16,2285
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,8731
|18,9678
|% 0,68
|
|Frank
|15,4027
|15,4955
|% 0,85
|
|Riyal
|4,0711
|4,0915
|% 0,32
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|17,31
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,71
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.138
|6.296
|11,54
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|5,57
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|2,79
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,28
|
Seans Raporu
16:39
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16:53HUNER
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 207, 417 adet işlem
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16:52ARDYZ
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 765, 033 adet işlem
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 71 kaybederek (% -1.72 ) 2, 722
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16:51XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 85 altında . İşlem hacmi 31, 327.00 milyon TL de
-
16:50BUCIM
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 311, 841 adet işlem