***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 14:34
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034211
BIST
14:272.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,32
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:2716,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0800
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4740
En Düşük
16,3796
14:2717,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2084
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7044
En Düşük
17,4621
14:27982,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,59
|Açılış
|: 982,82
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:27
|MAGEN
|11,55
|93.458.618
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.878.702
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.098.616
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.055.178
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.422.370
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,85
|274.833.495
|% -8,56
|
|IHLGM
|0,75
|22.242.449
|% -3,85
|
|AVGYO
|2,70
|14.609.919
|% -3,57
|
|SANFM
|35,34
|10.717.215
|% -2,86
|
|THYAO
|50,05
|2.531.628.055
|% 1,60
|
|SASA
|39,30
|1.268.214.103
|% 4,19
|
|SISE
|21,10
|1.034.920.831
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|965.778.856
|% 0,53
|
|EREGL
|34,52
|846.946.661
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,83
|718.243.243
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|346.463.929
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|133.269.191
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,88
|350.511.528
|% 0,16
|
|PETKM
|10,37
|810.115.377
|% 2,78
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4622
|16,4722
|% 0,49
|
|Euro
|17,6569
|17,7044
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,6151
|20,7184
|% 1,03
|
|Frank
|17,0988
|17,2018
|% 0,88
|
|Riyal
|4,3775
|4,3995
|% 0,46
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 55 artarak (% 0.93 ) 2, 331
-
14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, DOKTA, MZHLD, EPLAS, YUNSA, RYSAS, MAGEN, MMCAS
-
14:42
EPLAS, ULUUN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:42
IHLGM, PSGYO, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:42
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 151 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 92 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem