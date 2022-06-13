***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 15:30
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İlhan Erem tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036938
BIST
16:132.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -17,57
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
16:1317,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1538
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
16:1318,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0882
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
16:131.022,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,97
|Açılış
|: 1.022,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler16:13
|EUREN
|23,76
|324.857.971
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.072.037
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.582.600
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|FONET
|14,12
|135.653.964
|% 8,20
|
|TSGYO
|5,48
|72.689.846
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|29,66
|130.803.834
|% -9,52
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|TMSN
|29,96
|271.067.584
|% -6,72
|
|THYAO
|47,10
|4.597.831.210
|% 0,86
|
|EREGL
|31,64
|2.049.631.906
|% -4,81
|
|SISE
|22,16
|1.492.570.652
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,28
|1.230.789.657
|% -5,08
|
|SASA
|42,68
|1.092.512.882
|% -2,91
|
|SEGYO
|1,18
|267.610.167
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,61
|511.504.804
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,76
|727.716.338
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,05
|569.170.300
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|332.822.992
|% -3,42
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2593
|17,2642
|% 0,90
|
|Euro
|18,0780
|18,0998
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9731
|21,0783
|% -0,16
|
|Frank
|17,3349
|17,4393
|% 0,51
|
|Riyal
|4,5882
|4,6112
|% 0,90
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-26,58
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-7,21
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|-18,00
|
|Tam
|6.768
|6.872
|-68,00
|
|Yarım
|3.323
|3.361
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,44
|