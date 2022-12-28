***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 10:10
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investat Holding Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090430
BIST
14:365.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -44,07
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3618,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3619,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:361.084,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.084,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:36
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.094.703
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|506.699.201
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.137.705
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|220,30
|114.188.464
|% -9,34
|
|KOZAL
|601,70
|4.205.345.099
|% -9,23
|
|CMBTN
|560,00
|41.004.803
|% -8,81
|
|KOZAL
|601,70
|4.205.345.099
|% -9,23
|
|THYAO
|140,00
|3.766.089.611
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,20
|3.587.723.240
|% 5,37
|
|ASELS
|58,10
|2.823.429.814
|% 0,26
|
|KRDMD
|18,00
|2.816.965.039
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,20
|1.595.741.684
|% -1,32
|
|KRDMD
|18,00
|2.816.965.039
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,73
|1.668.468.442
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.704.537.989
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,02
|374.792.853
|% -1,95
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7095
|18,7209
|% 0,27
|
|Euro
|19,9203
|19,9346
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5260
|22,6390
|% 0,62
|
|Frank
|20,0825
|20,2035
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,20
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,51
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.332
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,60
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51OZKGY
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 412 adet işlem
-
14:51OZKGY
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 412 adet işlem
-
14:50LIDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 919, 990 adet işlem
-
14:49OYLUM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 582, 171 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 5, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 62, 652.00 milyon TL de