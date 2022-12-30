***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 09:03
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investat Holding Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091339
BIST
10:205.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 54,07
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.533
En Düşük
5.511
10:2018,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:2019,9298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0584
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:201.096,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.095,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TERA
|19,48
|1.736.097
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.278.599
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BRKSN
|23,30
|1.491.899
|% 9,18
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ULUFA
|11,00
|28.566.217
|% -4,51
|
|MANAS
|55,55
|13.476.144
|% -4,22
|
|PEGYO
|5,50
|2.244.522
|% -3,00
|
|TUPRS
|528,90
|1.002.180.758
|% 4,42
|
|ASELS
|60,10
|947.309.112
|% 2,21
|
|ENKAI
|33,72
|837.724.130
|% -1,23
|
|TCELL
|39,02
|785.522.438
|% 2,15
|
|THYAO
|143,20
|691.130.437
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,74
|493.277.693
|% 1,39
|
|PETKM
|20,20
|596.984.355
|% 1,71
|
|TTKOM
|24,08
|675.687.891
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,13
|315.571.367
|% 1,08
|
|SKBNK
|3,10
|80.213.276
|% 1,31
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7149
|18,7200
|% 0,08
|
|Euro
|19,9178
|19,9298
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,4687
|22,5814
|% -0,17
|
|Frank
|20,1827
|20,3043
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.382
|7.440
|7,00
|
|Yarım
|3.575
|3.636
|3,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,12
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|0,52
|