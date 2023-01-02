***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2023 09:38
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investat Holding Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091760
BIST
10:555.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 99,28
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.611
En Düşük
5.568
10:5518,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:5520,0190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0086
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:551.098,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.098,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:55
|BFREN
|4.323,00
|14.399.913
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.515.517
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.724.242
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.258.224
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,23
|73.945.260
|% -7,70
|
|ULUFA
|9,77
|42.906.257
|% -5,79
|
|BTCIM
|39,62
|6.685.997
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|BRKVY
|33,94
|24.640.644
|% -4,29
|
|ASELS
|64,55
|1.870.716.548
|% 3,86
|
|THYAO
|143,40
|1.620.964.552
|% 1,77
|
|TCELL
|39,60
|1.303.838.573
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,92
|1.157.303.770
|% 2,18
|
|TTKOM
|26,26
|1.151.731.538
|% 6,92
|
|EKGYO
|8,92
|1.157.303.770
|% 2,18
|
|TTKOM
|26,26
|1.151.731.538
|% 6,92
|
|ISCTR
|12,94
|567.520.202
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,38
|742.901.349
|% 2,17
|
|SKBNK
|3,11
|120.564.395
|% 1,63
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7185
|18,7262
|% 0,13
|
|Euro
|19,9934
|20,0190
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5233
|22,6363
|% -0,07
|
|Frank
|20,1541
|20,2755
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:09MEPET
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 884 adet işlem
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11:08YYAPI
Yüzde 5.84 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 220 adet işlem
-
11:07IHGZT
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 477, 067 adet işlem
-
11:06XU100
Endeks 5, 608 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 22, 769.00 milyon TL de
-
11:06ARCLK
Yüzde 7.31 oranında artışla 120.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 817 adet işlem