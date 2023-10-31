***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2023 09:17
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investat Holding Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212148
BIST
'
14:467.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,71
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4628,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4630,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1528
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:461.818,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TABGD
|190,30
|4.868.265.882
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.389.250
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.528.246
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.565
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.370.413
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.059.187
|% -9,98
|
|THYAO
|220,90
|4.896.864.158
|% 0,91
|
|TABGD
|190,30
|4.868.265.882
|% 10,00
|
|MIATK
|890,00
|3.923.288.859
|% 7,68
|
|TUPRS
|144,70
|3.423.321.269
|% 2,33
|
|ASTOR
|130,00
|2.311.977.813
|% -0,31
|
|ODAS
|12,83
|1.514.437.387
|% -2,21
|
|EKGYO
|6,63
|621.428.763
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|471.466.411
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,64
|1.284.924.693
|% 0,57
|
|MHRGY
|5,36
|393.511.569
|% -3,42
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2741
|28,3012
|% 0,22
|
|Euro
|30,1452
|30,1671
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3602
|34,5325
|% 0,22
|
|Frank
|31,2147
|31,4028
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5158
|7,5535
|% 0,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.818
|1.818
|4,13
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.985
|12.059
|-7,00
|
|Yarım
|6.011
|6.055
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.027
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|0,55
|
Seans Raporu
14:46
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15:01ANHYT
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