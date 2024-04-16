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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

16.04.2024 18:30
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Fiyatının şablonda ilgili alana yazılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Faaliyet Konusu Değişikliği
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
C Grubu, UZERB, TREUZER00018 241,5104

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında
1-Şirketimizin esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesine,
2-Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine, faaliyet konusu değişikliği sonrasında mevcut faaliyetlerden çıkış fırsatlarının değerlendirilmesine,
3-Bu kapsamda, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
4- Tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
5-Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
6- Şirketimizin Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş'ye yaptığı yatırım ile birlikte şirketimizin faaliyet konusunun değiştirilmesini içeren esas sözleşme değişikliğinin ‘Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,
7-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
8-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleten Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
9- Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14'üncü maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 15.04.2024 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 241,5104 TL'nin alınmasına,
10-Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 uzertaş tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273084


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