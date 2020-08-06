***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.07.2020Tescil Tarihi05.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.08.2020-10131AçıklamalarŞirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi içinbağımsızdenetimkuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar vermiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865581BIST