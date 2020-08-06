***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.08.2020 10:05
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.08.2020-10131
Açıklamalar
Şirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için
bağımsız
denetim
kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
'nin seçilmesine karar vermiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865581
BIST
10:211.089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:217,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1013
En Düşük
7,0287
10:218,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1014
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4781
En Düşük
8,3315
10:21467,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,14
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|16.034.091
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.413.965
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|509.205
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|227.124.574
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|211.182.066
|% 1,52
|
|SISE
|6,13
|171.320.841
|% -1,76
|
|GARAN
|6,76
|102.045.734
|% -0,29
|
|ODAS
|2,42
|80.872.488
|% 3,42
|
|EKGYO
|2,09
|227.124.574
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|211.182.066
|% 1,52
|
|ODAS
|2,42
|80.872.488
|% 3,42
|
|SISE
|6,13
|171.320.841
|% -1,76
|
|YKBNK
|2,12
|33.452.539
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3139
|9,3607
|% 1,10
|
|Frank
|7,7730
|7,8199
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8860
|1,8954
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|12,98
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.127
|33,20
|
|Tam
|3.158
|3.228
|44,00
|
|Yarım
|1.533
|1.571
|16,60
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,34
|45,34
|0,15
|