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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.08.2020 10:05
GÜNCEL HABERLER



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.08.2020-10131
Açıklamalar

Şirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için 
 
bağımsız
 
denetim 
kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
'nin seçilmesine karar vermiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865581


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
KLGYO 8,71 16.034.091 % 9,97  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
OYAYO 7,23 5.413.965 % 9,88  
ROYAL 2,80 953.744 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3139 9,3607 % 1,10  
Frank 7,7730 7,8199 % 0,62  
Riyal 1,8860 1,8954 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.051 2.052 12,98  
Altın Gr. 467 467 5,36  
Cumhuriyet 3.065 3.127 33,20  
Tam 3.158 3.228 44,00  
Yarım 1.533 1.571 16,60  
Çeyrek 769 787 8,30  
Gümüş.Ons 27,69 27,73 0,75  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,20  
B. Petrol 45,34 45,34 0,15  
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