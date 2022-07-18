***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 15:51
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2022
Tescil Tarihi
05.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.07.2022 - 10613
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için
bağımsız
denetim
kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
'nin seçilmesine karar vermiştir. Söz konusu Karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.07.2022 tarih ve 10613 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045856
BIST
17:552.450
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 67,31
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.450
En Düşük
2.402
17:5517,4665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0666
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5517,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2534
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:55962,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,52
|Açılış
|: 962,40
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:55
|RTALB
|9,24
|160.925.053
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.229.610
|% 9,98
|
|SELGD
|4,97
|2.264.505
|% 9,96
|
|TMSN
|34,46
|297.365.968
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|200.530.182
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|303.641.812
|% -8,26
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,52
|72.767.759
|% -6,90
|
|SMRTG
|29,46
|167.408.658
|% -6,48
|
|FENER
|51,35
|279.240.578
|% -5,95
|
|ODAS
|3,49
|1.034.305.692
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|657.538.056
|% 0,68
|
|KOZAL
|160,00
|341.990.381
|% 2,50
|
|GESAN
|47,20
|303.641.812
|% -8,26
|
|TMSN
|34,46
|297.365.968
|% 9,96
|
|ODAS
|3,50
|1.070.442.524
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,97
|659.387.975
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|725.564.352
|% 5,02
|
|AKBNK
|8,26
|701.159.582
|% 4,42
|
|THYAO
|49,70
|4.092.615.392
|% 3,67
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4422
|17,4665
|% 0,38
|
|Euro
|17,7592
|17,8048
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,9193
|21,0242
|% 1,64
|
|Frank
|17,8442
|17,9517
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6323
|4,6556
|% 0,28
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,82
|
|Altın Gr.
|961
|961
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.516
|6.621
|-83,00
|
|Yarım
|3.165
|3.232
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,40
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem