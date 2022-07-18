Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.07.2022 15:51
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2022
Tescil Tarihi
05.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.07.2022 - 10613
Açıklamalar

Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için 
bağımsız
 
denetim 
kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
'nin seçilmesine karar vermiştir. Söz konusu Karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.07.2022 tarih ve 10613 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045856


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:552.450
Değişim :  2,83% |  67,31
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.382  
En Yüksek
2.450 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 160.925.053 % 10,00  
BIZIM 19,18 74.229.610 % 9,98  
SELGD 4,97 2.264.505 % 9,96  
TMSN 34,46 297.365.968 % 9,96  
MAKIM 14,71 200.530.182 % 9,94  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Dolar 17,4422 17,4665 % 0,38  
Euro 17,7592 17,8048 % 1,44  
Sterlin 20,9193 21,0242 % 1,64  
Frank 17,8442 17,9517 % 0,48  
Riyal 4,6323 4,6556 % 0,28  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 7,82  
Altın Gr. 961 961 5,63  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.516 6.621 -83,00  
Yarım 3.165 3.232 -33,00  
Çeyrek 1.587 1.615 -17,00  
Gümüş.Ons 18,96 18,98 0,26  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,16  
B. Petrol 106 106 4,40  
Seans Raporu 17:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru