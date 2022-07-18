***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.06.2022Tescil Tarihi05.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.07.2022 - 10613AçıklamalarŞirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi içinbağımsızdenetimkuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar vermiştir. Söz konusu Karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.07.2022 tarih ve 10613 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045856BIST