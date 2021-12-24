***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTepe Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiRapor Tarihi24.12.2021AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin piyasa değerinin tespitine yönelik olarak Tepe Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır. Değerleme raporunda yer alan yeni değerler 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986046BIST