***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.09.2023 19:33
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli (bugün) toplantısında
-Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin asgari sermaye gerekliliği dikkate alınarak, şirketimizin esas sermaye sistemi yerine kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine yönelik sürecin, ilerleyen dönemlerde tekrar değerlendirilmek üzere, bu aşamada sonlandırılmasına
-Öte yandan şirket sermayesini temsil eden payların nominal değerinin 1 KR (Bir kuruş) yerine 1 TL (BirTürkLirası) olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
-Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193983
BIST