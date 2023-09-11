***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli (bugün) toplantısında-Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin asgari sermaye gerekliliği dikkate alınarak, şirketimizin esas sermaye sistemi yerine kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine yönelik sürecin, ilerleyen dönemlerde tekrar değerlendirilmek üzere, bu aşamada sonlandırılmasına-Öte yandan şirket sermayesini temsil eden payların nominal değerinin 1 KR (Bir kuruş) yerine 1 TL (BirTürkLirası) olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,-Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193983BIST