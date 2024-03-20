***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 20/03/2024 20/03/2024 110477, 17 09/08/2017 15/08/2017 938917 09/06/2017 15/06/2017 93487, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 43, 45 30/09/2013 04/10/2013 84193, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48 01/02/2011 04/02/2011 774521, 23, 32, 38, 40 19/07/2004 22/07/2004 60984, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50 03/04/2002 08/04/2002 55227 07/09/2001 12/09/2001 53807 26/12/1995 29/12/1995 39477 10/02/1989 16/02/1989 221245 29/11/1982 22/12/1982 6547 19/11/1981 25/11/1981 38445 03/11/1978 24/11/1978 27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260698BIST