***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme
20.03.2024 18:25
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 20/03/2024 20/03/2024 11047
7, 17 09/08/2017 15/08/2017 9389
17 09/06/2017 15/06/2017 9348
7, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 43, 45 30/09/2013 04/10/2013 8419
3, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48 01/02/2011 04/02/2011 7745
21, 23, 32, 38, 40 19/07/2004 22/07/2004 6098
4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50 03/04/2002 08/04/2002 5522
7 07/09/2001 12/09/2001 5380
7 26/12/1995 29/12/1995 3947
7 10/02/1989 16/02/1989 2212
45 29/11/1982 22/12/1982 654
7 19/11/1981 25/11/1981 384
45 03/11/1978 24/11/1978 27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260698
BIST