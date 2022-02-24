***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler21 50.800 -50.800 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 -687.888 687.888 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -57.208 379.021 321.813 321.813Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407Transferler21 379.021 -379.021Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -143.299 5.538.145 5.394.846 5.394.846Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.032.008 -367.570 37.868 2.000.000 -8.660.198 5.538.145 8.580.253 8.580.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI295.241 199.544Dönem Karı (Zararı)5.538.145 379.021Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 5.538.145 379.021Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.200.746 -832.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 262.888 269.510Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-138.375 -2.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -138.375 -2.759Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler173.670 192.434Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -151 -1.717Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 173.821 194.151Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.365.000 -1.547.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -6.365.000 -1.547.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.249.649 255.295Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-383.578 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -383.578Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler131.663 847.194Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-976.538 28.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -976.538 28.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23 1.985İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -23 1.985Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -286.873 -144.193Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -25.932 61.166Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler258.473 184.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9-30 113.196 128.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 145.277 56.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 101.563 3.706Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler545.922 681.413İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-30 541.907 673.859İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 4.015 7.554Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 423.154 -44.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.917 74.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 91.917 74.268Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları469.062 393.695Ödenen Faiz27 -173.821 -194.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI381.931 -4.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri386.805 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 386.805 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.025 -6.264Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.025 -6.264Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz26 151 1.717FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.718 -41.125Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-35.718 -41.125Kredilerden Nakit Girişleri8 -35.718 -41.125Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)641.454 153.872NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)641.454 153.872DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 235.450 81.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 876.904 235.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 876.904 235.450Ticari Alacaklar1.014.682 38.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.014.682 38.144Diğer Alacaklar618 595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 618 595Stoklar11 1.475.902 1.189.029Peşin Ödenmiş Giderler63.285 37.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 63.285 37.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 258Diğer Dönen Varlıklar91.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 91.659ARA TOPLAM3.431.391 1.592.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.431.391 1.592.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 3.001 3.001Diğer Alacaklar145 145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 145 145Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 13.795.000 7.430.000Maddi Duran Varlıklar154.255 298.370Tesis, Makine ve Cihazlar14 4.025 4.978Taşıtlar14 131.955 266.777Mobilya ve Demirbaşlar14 14.166 18.984Özel Maliyetler14 4.109 7.631Kullanım Hakkı Varlıkları16 449.493 561.866Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.926 10.528Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 5.926 10.528Ertelenmiş Vergi Varlığı28 147.134 100.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.554.954 8.404.252TOPLAM VARLIKLAR17.986.345 9.996.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 232.430 119.687Ticari Borçlar1.636.397 1.377.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-30 1.272.512 1.159.316İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 363.885 218.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 155.408 53.845Diğer Borçlar3.568.127 3.022.205İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 3.548.505 3.006.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 19.622 15.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.752 8.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 431.752 8.598ARA TOPLAM6.024.114 4.582.259TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.024.114 4.582.259UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 464.794 613.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 500.985 460.236Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.416.199 1.155.583TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.381.978 2.229.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.406.092 6.811.333ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.580.253 3.185.407Ödenmiş Sermaye21 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.664.438 1.807.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.032.008 2.032.008Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.032.008 2.032.008Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -367.570 -224.271Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.868 37.868Yasal Yedekler21 37.868 37.868Diğer Özkaynak Payları21 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -8.660.198 -9.039.219Net Dönem Karı veya Zararı29 5.538.145 379.021TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.580.253 3.185.407TOPLAM KAYNAKLAR17.986.345 9.996.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.998.689 3.115.708Satışların Maliyeti22 -2.011.192 -1.908.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.987.497 1.206.779BRÜT KAR (ZARAR)1.987.497 1.206.779Genel Yönetim Giderleri23 -1.234.014 -1.159.638Pazarlama Giderleri23 -978.375 -928.062Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 396.559 229.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -32.715 -21.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)138.952 -673.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 6.748.729 1.548.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.887.681 875.295Finansman Gelirleri27 150.421 3.842Finansman Giderleri27 -250.308 -244.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.787.794 634.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.249.649 -255.295Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -1.249.649 -255.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.538.145 379.021DÖNEM KARI (ZARARI)5.538.145 379.021Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.538.145 379.021Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 29 0,00690000 0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-143.299 -57.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -179.124 -71.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.825 14.302Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 35.825 14.302Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-143.299 -57.208TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.394.846 321.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.394.846 321.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004137BIST