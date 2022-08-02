***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2022/6 AYLIKDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarNAKİT AKIŞ TABLOSUDeğişikliğin Nedenifinansal tablolarımızdan Nakit Akış Tablosunda nakit ve nakit benzerlerindeki değişim kaleminde işaret hatası yapılmışDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYOKAçıklamalar01.08.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2.dönem finansal tablolarımızdan Nakit Akış Tablosunda nakit ve nakit benzerlerindeki değişim kalemindeişaret hatasıyapılmış olup, finansal tablolardüzeltilerekyeniden yayımlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051002BIST