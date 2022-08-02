***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
02.08.2022 14:08
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2022/6 AYLIK
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
finansal tablolarımızdan Nakit Akış Tablosunda nakit ve nakit benzerlerindeki değişim kaleminde işaret hatası yapılmış
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOK
Açıklamalar
01.08.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2.dönem finansal tablolarımızdan Nakit Akış Tablosunda nakit ve nakit benzerlerindeki değişim kaleminde
işaret hatası
yapılmış olup, finansal tablolar
düzeltilerek
yeniden yayımlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051002
BIST
15:262.674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 26,61
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:2617,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 99,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 100,5400
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:2618,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0755
|Açılış
|: 21,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:2611,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,09
|Açılış
|: 11,63
|
|Önceki Kapanış
|: 11,54
|
11,64
En Düşük
11,42
BIST En Aktif Hisseler15:24
|YEOTK
|21,92
|128.133.016
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.078.609
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.099.335
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|TURGG
|242,20
|23.686.385
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|9.033.839
|% -9,86
|
|ISGYO
|18,59
|266.927.789
|% -9,84
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,30
|103.147.649
|% -8,96
|
|THYAO
|54,20
|4.982.112.499
|% 3,53
|
|SISE
|23,38
|2.334.926.631
|% 2,27
|
|SASA
|48,84
|1.039.391.304
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,92
|812.642.034
|% 2,29
|
|ASELS
|23,16
|765.512.604
|% 1,94
|
|TSKB
|2,80
|694.070.233
|% 7,28
|
|YKBNK
|4,92
|812.642.034
|% 2,29
|
|ODAS
|4,17
|682.475.084
|% 4,25
|
|EKGYO
|3,11
|414.495.725
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,78
|347.373.944
|% 9,45
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9638
|17,9729
|% 0,15
|
|Euro
|18,2985
|18,3111
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,8321
|21,9416
|% 0,39
|
|Frank
|18,6594
|18,7718
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7626
|4,7864
|% 0,06
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|9,78
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-44,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,32
|