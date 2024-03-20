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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2024 18:25
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.02.2024
Genel Kurul Tarihi 18.03.2024
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.03.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Uzertaş Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Uzertaş SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Uzertaş Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.03.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260697


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