***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli (bugün) toplantısında -Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin asgari sermaye gerekliliği dikkate alınarak, şirketimizin esas sermaye sistemi yerine kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine yönelik sürecin, ilerleyen dönemlerde tekrar değerlendirilmek üzere, bu aşamada sonlandırılmasına -Öte yandan şirket sermayesini temsil eden payların nominal değerinin 1 KR (Bir kuruş) yerine 1 TL (BirTürkLirası) olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, -Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193982BIST