***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 14:48
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2.Dönem K.Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2022-30.06.2022 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine Sunulmuş Olup.Sermaye Piyasasına Göre Düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055409
BIST
17:592.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,99
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5917,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5918,3088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0921
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:591.027,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.027,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.220.282
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.089.618
|% 9,95
|
|ARASE
|105,50
|113.390.402
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.463.946
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.247.700
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.661.342
|% -7,48
|
|VKFYO
|5,90
|21.839.071
|% -7,23
|
|ASUZU
|282,70
|157.889.200
|% -6,55
|
|THYAO
|63,30
|4.970.522.683
|% 1,44
|
|AKBNK
|10,22
|1.820.134.759
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,67
|1.696.999.580
|% 1,37
|
|ODAS
|4,44
|1.665.917.707
|% 9,90
|
|GARAN
|18,45
|1.512.708.470
|% 3,94
|
|ODAS
|4,44
|1.665.917.707
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.270.323.745
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,50
|1.511.711.043
|% 1,10
|
|GSRAY
|6,67
|1.696.999.580
|% 1,37
|
|DOHOL
|4,39
|1.031.746.004
|% -5,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9642
|% 0,18
|
|Euro
|18,2945
|18,3088
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,6299
|21,7384
|% -0,30
|
|Frank
|18,9512
|19,0654
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,26
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,97
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.889
|6.949
|-43,00
|
|Yarım
|3.357
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,36
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|-3,59
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem